شكرا لقرائتكم خبر عن مقابل تنازلات.. ترامب يعلق الرسوم الجمركية على كندا 30 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا

تعليق فرض الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية المقترحة، لمدة 30 يومًا على الأقل".وكان من المقرر أن تدخل تلك الرسوم الجمركية حيز التنفيذ عند منتصف الليل، بحسب ما أعلن ترودو عبر منصة "إكس".وذكر ترودو: "ستعلق الرسوم الجمركية المقترحة لمدة 30 يومًا على الأقل بينما نعمل معا".وتابع: "كندا وافقت في المقابل على تقديم تنازلات بشأن أمن الحدود".وجاء هذا الإعلان عقب مكالمة هاتفية أجراها ترودو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين.وقال ترودو: "أجريت للتو مكالمة جيدة مع الرئيس ترامب"، مشيرًا إلى أن "كندا تعمل على تنفيذ خطتنا لتعزيز الحدود بقيمة 3ر1 مليار دولار.وتشمل نشر مروحيات جديدة وتحديث التكنولوجيا وزيادة عدد العناصر الأمنية وتعزيز التنسيق مع شركائنا الأمريكيين، بالإضافة إلى تخصيص موارد إضافية لوقف تدفق الفنتانيل.في ذات السياق، كانت أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم تجميد الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع المكسيكية لمدة شهر، ونشر 10 آلاف جندي مكسيكي على الحدود بين البلدين.