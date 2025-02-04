سوريا.. 20 قتيلاً و15 مصاباً بانفجار سيارة مفخخة في منبج

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (الاتحاد)

أفاد الدفاع المدني السوري، أمس، بمقتل 20 مدنياً وإصابة 15 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة «منبج» شرقي حلب.

وقال الدفاع المدني: «مجزرة مروعة راح ضحيتها 20 شخصاً بينهم نساء، وإصابة 15 امرأة بجروح، منها إصابات بليغة، ما يرشح عدد الوفيات للارتفاع في حصيلة أولية لانفجار سيارة مفخخة بجانب سيارة تقل عمال زراعة، على طريق رئيسي في أطراف مدينة منبج شرقي حلب صباح اليوم». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بصورة فورية عن الانفجار.

وتتواصل الهجمات في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، مستهدفة مناطق مختلفة خلال الأسابيع الماضية، إذ شهدت المدينة 7 تفجيرات خلال 36 يوماً، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

ولفت منير مصطفى نائب مدير الدفاع المدني إلى أن «الهجمات الجارية في محافظة حلب سوف تعرقل تقدم سوريا لإرساء الأمن والتعافي الاقتصادي بعد الحرب».

وأضاف مصطفى أن «استمرار الهجمات على المناطق المدنية السورية واستهداف المدنيين بينما يحاولون التعافي من تداعيات الحرب يهددان حياتهم ويعمقان مأساتهم الإنسانية، ويقوضان أنشطتهم التعليمية والزراعية وسبل معيشتهم ويفاقمان الوضع الإنساني في سوريا».