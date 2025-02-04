مسؤول فلسطيني: نحتاج عامين لإعادة الحياة إلى بيت لاهيا

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قال علاء العطار، رئيس بلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أمس، إنهم بحاجة لنحو عامين لإعادة الحياة إلى المدينة التي دمرتها إسرائيل أثناء الحرب.

وشدد العطار في بيان على أن «بلدية بيت لاهيا تعمل على إصلاح 80 بالمئة من الآبار، التي دمرها الاحتلال، وتُغذي 5 أحياء في المدينة». وأوضح أن الجيش الإسرائيلي دمر البنى التحتية بالمدينة، مشدداً على أن «الفلسطينيين مصرون على إصلاحها رغم قلة الإمكانات».

وتابع: «نواجه حالياً مدينة منكوبة بشكل كامل»، مؤكداً بالقول: «نحتاج إلى نحو عامين لإعادة الحياة إلى المدينة حال تم تزويدنا بآليات ثقيلة». ومنذ أسبوع يواصل الفلسطينيون عودتهم من جنوب ووسط القطاع إلى محافظتي غزة والشمال، ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار بين حركة «حماس» وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.

وعلى مدار أكثر من 15 شهراً من الحرب، تعرضت نحو 88 بالمئة من البنى التحتية في القطاع بما يشمل المنازل والمستشفيات والشوارع إلى التدمير، وفق آخر إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.