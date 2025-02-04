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ترامب يشترط الحصول على معادن نادرة من أوكرانيا مقابل المساعدات

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أ ف ب - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّه يريد التفاوض مع أوكرانيا على "اتفاق" تقدّم فيه معادنها النادرة، كـ "ضمانة" مقابل حصولها على مساعدات أمريكية.
وقال ترامب: "نتطلع للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا يقدمون بموجبه معادن نادرة ومواد أخرى كضمانة مقابل ما نقدّمه لهم".

المعادن النادرة لأوكرانيا

وسأل أحد الصحافيين: "هل تريد من أوكرانيا أن تعطي معادنها النادرة للولايات المتحدة؟" فأجاب ترامب "نعم، أريد ضمانات بشأن المعادن النادرة".

وكان فولوديمير زيلينسكي اقترح في أكتوبر الماضي، إبرام اتفاقات مع الدول الشريكة لأوكرانيا لاستغلال بعض المعادن الاستراتيجية.
وهذه المعادن هي مواد أولية تستخدم على نطاق واسع في الإلكترونيات.

الموارد الأوكرانية من المعادن

وفي خطة سلام كشف عنها في أكتوبر الماضي، اقترح زيلينسكي، من دون ذكر المعادن النادرة على وجه التحديد، اتفاقًا خاصًا مع شركاء بلاده يسمح ب"الحماية المشتركة" و"الاستغلال الاستراتيجي المشترك لمواردها".
وقدّم على سبيل المثال "اليورانيوم والتيتانيوم والليثيوم والغرافيت وغيرها من الموارد الاستراتيجية ذات القيمة العالية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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