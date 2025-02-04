شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يشترط الحصول على معادن نادرة من أوكرانيا مقابل المساعدات والان نبدء بالتفاصيل

المعادن النادرة لأوكرانيا

الموارد الأوكرانية من المعادن

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّه يريد التفاوض مع أوكرانيا على "اتفاق" تقدّم فيه معادنها النادرة، كـ "ضمانة" مقابل حصولها على مساعدات أمريكية.وقال ترامب: "نتطلع للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا يقدمون بموجبه معادن نادرة ومواد أخرى كضمانة مقابل ما نقدّمه لهم".وسأل أحد الصحافيين: "هل تريد من أوكرانيا أن تعطي معادنها النادرة للولايات المتحدة؟" فأجاب ترامب "نعم، أريد ضمانات بشأن المعادن النادرة".وكان فولوديمير زيلينسكي اقترح في أكتوبر الماضي، إبرام اتفاقات مع الدول الشريكة لأوكرانيا لاستغلال بعض المعادن الاستراتيجية.وهذه المعادن هي مواد أولية تستخدم على نطاق واسع في الإلكترونيات.وفي خطة سلام كشف عنها في أكتوبر الماضي، اقترح زيلينسكي، من دون ذكر المعادن النادرة على وجه التحديد، اتفاقًا خاصًا مع شركاء بلاده يسمح ب"الحماية المشتركة" و"الاستغلال الاستراتيجي المشترك لمواردها".وقدّم على سبيل المثال "اليورانيوم والتيتانيوم والليثيوم والغرافيت وغيرها من الموارد الاستراتيجية ذات القيمة العالية".