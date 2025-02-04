أوروبا تجري عملية "قلب مفتوح".. تعاني من براغماتية ترامب وعنف بوتين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بروكسل: عندما يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي الاثنين في بروكسل لمناقشة مستقبل الدفاع الأوروبي، فسوف تكون فرنسا في مواجهة فردية (تقريبا) مع كل الأطراف الأخرى.

وتتمسك باريس بموقفها القائل بأن أموال دافعي الضرائب الأوروبيين يجب أن تنفق على الأنظمة العسكرية المصممة والمصنوعة في أوروبا.

لكن العديد من الدول الأخرى حذرت من أن استبعاد الشراء من شركات تصنيع الأسلحة الأميركية من شأنه أن يثير غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما قاله عدد من الدبلوماسيين.

وتساءل دبلوماسي أوروبي: "إذا قررنا في هذه المرحلة، باعتبارنا الاتحاد الأوروبي، أن نستثمر مليارات الدولارات في القدرات الدفاعية ونغلق الباب بقوة أمام الدفاع الأميركي، فهل تعتقد أن هذا سيلقى رواجاً في مار إيه لاغو؟"، في إشارة إلى مقر إقامة ترامب في فلوريدا.

وأضاف الدبلوماسي أنه على عكس فرنسا ــ القوة النووية الوحيدة في الاتحاد ــ فإن دولا مثل ألمانيا وبولندا وهولندا ودول البلطيق "لها مصلحة استراتيجية في إبقاء حلفائنا قريبين منا".

الرد على تهديد روسيا

وتهدف القمة غير الرسمية إلى معالجة سياسة الدفاع في الاتحاد الأوروبي ردا على التهديد المتزايد من روسيا، بما في ذلك قضايا مثل التمويل وإنتاج الأسلحة، وإعطاء المفوضية الأوروبية مؤشرات بينما تعمل على اقتراح سياسة دفاعية طويلة الأجل.

ومن بين الأهداف الرئيسية التي سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيقها يوم التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن المعدات العسكرية التي سيتم تطويرها بشكل مشترك باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

ولكن الدور الضخم الذي تلعبه واشنطن والشركات الأميركية في الدفاع الأوروبي سوف يلوح في الأفق.

وترغب بعض البلدان، وخاصة تلك القريبة جغرافيا من روسيا، في شراء أسلحة جاهزة لتقوية جيوشها لمواجهة الكرملين، فضلا عن إنتاج المعدات الأجنبية بموجب ترخيص.

صرح وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش لصحيفة بوليتيكو قائلا : "نحن مهتمون بأفضل المعدات التي يمكن توريدها بأسرع ما يمكن" . وقدر أن بولندا أنفقت 60 مليار دولار على المعدات الاميركية، مع مليارات أخرى على الأسلحة من كوريا الجنوبية.

الحرص على إرضاء ترامب

وهناك أيضا الجانب السياسي المتمثل في ضمان أن ترى الولايات المتحدة، تحت قيادة ترامب، قيمة في الحفاظ على تحالفها مع الدول الأوروبية. ولهذا السبب، يتعين على أوروبا أن تضمن شراء السلع، بما في ذلك الأسلحة، من الولايات المتحدة، كما قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني.

"إن الفكرة القائلة بأننا بحاجة إلى جذب الولايات المتحدة لإقناعها بالبقاء في أوروبا هي الفكرة الأكثر انتشاراً"، هكذا اعترف ضابط عسكري فرنسي رفيع المستوى، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة. وأضاف: "أخشى أن فرنسا معزولة بعض الشيء ولا تحظى بدعم كبير؛ أما البلدان الأخرى فهي أكثر واقعية".

اضطرابات في زمن ترامب

وهذا من شأنه أن يجعل الرئيس الأميركي الشخص الأكثر أهمية في اجتماع الاثنين، على الرغم من أنه غير مدعو. إن المعركة حول حجم الأموال التي يتعين إرسالها داخل الاتحاد ومدى اتساع الباب أمام شركات تصنيع الأسلحة من خارج الاتحاد الأوروبي قد بدأت بالفعل في الاشتعال بسبب برنامج صناعة الدفاع الأوروبي الذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار يورو.

ورغم صغر حجم البرنامج ــ فقد وصفه كوسينياك كاميش بأنه "مزحة" ــ فإنه يشكل مقدمة لزيادة ضخمة مخطط لها في الإنفاق الدفاعي في الاتحاد الأوروبي.

وتداولت بولندا ودول البلطيق وثيقة قبل القمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى إنفاق ما لا يقل عن 100 مليار يورو على الدفاع بحلول عام 2027 ــ بما في ذلك شراء الأسلحة من حلفاء الناتو من خارج الاتحاد الأوروبي.

500 مليار يورو إضافية على الدفاع

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العام الماضي إن الاتحاد ينبغي أن ينظر في إنفاق 500 مليار يورو إضافية على الدفاع على مدى العقد المقبل.

في الوقت الحالي، تحقق الولايات المتحدة نتائج طيبة للغاية من الحشد العسكري الأوروبي. ففي الفترة من منتصف عام 2022 إلى منتصف عام 2023، تم تقديم 63% من جميع طلبات الدفاع في الاتحاد الأوروبي إلى شركات أميركية، و15% أخرى إلى موردين آخرين من خارج الاتحاد الأوروبي، وفقًا لتقرير صدر العام الماضي ، والذي يهدف إلى جعل أوروبا أكثر قدرة على المنافسة.

فرنسا قائدة النضال الأوروبي

وتقود فرنسا النضال من أجل تغيير هذا الوضع ــ مع بعض الدعم من اليونان، وفي الأسبوع الماضي، قال نائب وزير الدفاع اليوناني يانيس كيفالوجيانيس إن شراء المزيد من الأسلحة "المطورة والمنتجة في الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى مزيد من الاستقلال الاستراتيجي، خاصة إذا تعرض حلف شمال الأطلسي للضغوط خلال ولاية ترامب الثانية".

ولكن مسؤولاً من قصر الإليزيه رفض الفكرة القائلة بأن باريس معزولة. وقال المسؤول للصحفيين يوم الجمعة: "لا يوجد انقسام بين أولئك الذين يريدون شراء المنتجات الأميركية وأولئك الذين يريدون تخصيص الأموال الأوروبية لتفضيل الأوروبيين".

وأضاف المسؤول "هناك إجماع واسع النطاق إلى حد ما على أنه بمجرد أن نبدأ في الحديث عما نريد القيام به معًا - الصواريخ، والأنظمة المضادة للصواريخ، والطائرات بدون طيار، والطائرات المضادة للطائرات بدون طيار، والضربات العميقة - فإننا نحتاج إلى تطوير القدرات المشتركة التي يفتقر إليها الأوروبيون".

قلب مفتوح لأوروبا

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي قبل القمة إن الأمر يشبه "إجراء عملية جراحية في القلب المفتوح لرياضي من الطراز الأول. إنه أمر بالغ الأهمية، ومعقول، ويمكن أن ينقذ حياة الناس، ولكنه معقد للغاية ويتطلب قدرا كبيرا من المهارة". ولكن كما قال المسؤول فإن القادة يتعاملون مع وضع يهدد حياتهم.

إن أوروبا بحاجة إلى تحمل قدر أعظم من المسؤولية عن دفاعها عن نفسها. فهي بحاجة إلى أن تصبح أكثر مرونة وكفاءة واستقلالية وفاعلية وأكثر موثوقية في مجال الأمن والدفاع".

وقال السفير الإيطالي السابق لدى الاتحاد الأوروبي بييرو بيناسي: "ستحاول بروكسل إرسال إشارة إيجابية، ولكنني أخشى أن تكون هذه الإشارة بعيدة كل البعد عن الاحتياجات التي يتطلبها الوضع الجيوسياسي الحالي".

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مترجم من بوليتيكو - النسخة الأوروبية - POLITICO.EU