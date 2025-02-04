الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك إن ترامب وافق على إغلاق وكالة المساعدات الخارجية الأميركية التي تبلغ قيمتها 40 مليار دولار.

وقال رجل الأعمال إن وكالة المساعدات "لا يمكن إصلاحها"، بينما قال الرئيس إنها تديرها "متطرفون ومجانين". وقال إيلون ماسك إنه ودونالد ترامب اتفقا على إغلاق الوكالة التي تدعم التنمية الدولية.

وفي رسالة صوتية على X قال ماسك: "سنغلقها" مضيفًا أنه حصل على "الدعم الكامل من الرئيس". وقال إن الوكالة "لا يمكن إصلاحها".

ويتم تحديد الإنفاق على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من قبل الكونغرس، وبلغت ميزانيتها للسنة المالية 2023 حوالي 40 مليار دولار، وفقًا لتقرير صدر الشهر الماضي من دائرة أبحاث الكونغرس. وهي تعمل في المقام الأول لدعم المساعدات الخارجية والجمعيات الخيرية في الخارج.

مناقشة بالتفصيل

وقال ماسك إنه والرئيس الأميركي ناقشا هذه الخطوة بالتفصيل. وقال: "فيما يتعلق بأشياء الوكالة، فقد ناقشتها معه بالتفصيل، واتفق على أنه يجب علينا إغلاقها". "لقد استفسرت منه عدة مرات [و] قلت، هل أنت متأكد؟" قال. قال إن السيد ترامب رد، "نعم".

ولم يستجب البيت الأبيض على الفور لطلب التعليق.

وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تدير مليارات الدولارات من المساعدات الإنسانية والتنموية والأمنية في أكثر من 100 دولة، واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية استهدافًا من قبل إدارة ترامب.

وقال ترامب للصحفيين عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مساء الأحد: "لقد أدارتها مجموعة من المجانين المتطرفين. ونحن نخرجهم".

وقالت السناتور الديمقراطية إليزابيث وارن في منشور يوم الأحد إن ترامب سمح للسيد ماسك بالوصول إلى المعلومات الشخصية للأشخاص وإيقاف التمويل الحكومي.

وقالت السناتور عن ولاية ماساتشوستس: "يجب أن نبذل قصارى جهدنا للرد وحماية الناس من الأذى"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.