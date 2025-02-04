شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أمل سلامة: الجماعة الإرهابية أداة يستغلها أهل الشر لتنفيذ مخططاتهم والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أن ما يفعله إعلام الجماعة الإرهابية ولجانهم الإلكترونية يتطابق مع اللجان الخاصة بالصهاينة والدول المعادية بل أن ما يستندوا له ويعتبروه مرجعا لهم فى التطاول على الدولة المصرية هو ما ينشره الصفحات الإسرائيلية، فالأمر لم يقتصر على تقارب الفكر المعادى للدولة المصرية بل إنهم أشبه بالعصابة التى تجمعت ووحدت أفكارها وخطاها من أجل تشويه الدولة وتفكيك النسيج الوطنى والإخوان الإرهابية أداة يستغلها أهل الشر لتنفيذ مخططاتهم للوصول إلى أهدافهم مقابل أموال طائلة.

وأضافت عضو مجلس النواب خلال تصريحها لـ"الخليج 365" أن هذا الأمر ظهر بقوة فى ردود أفعالهم على الوقفة الاحتجاجية التى وقف فيها الشعب والقوى السياسية على الحدود المصرية يسمعوا العدو صوت يمثل ملايين المصريين بالرفض التام لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن وتصفية القضية الفلسطينية مشددين على رفض مطلق للمساس بالأمن القومى وتفويضهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لقرر ما يراه مناسبا للأوضاع الحالية للحفاظ على الأمن القومى.

وكان قد توافد آلاف المصريين من مختلف الأعمار والمحافظات إلى منطقة رفح الحدودية منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية، للتعبير عن دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية ورفضهم القاطع لأى محاولات لتهجير الفلسطينيين، وعلى امتداد الطريق المؤدى إلى معبر رفح، علت الهتافات المنددة بتصريحات الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، والتى دعا فيها إلى تهجير الفلسطينيين، مؤكدين بصوت واحد: “لا للتهجير".

وعبّر المشاركون عن رفضهم القاطع لأى مخططات تسعى لتغيير الواقع الديموغرافى فى غزة، مشددين على أن القضية الفلسطينية هى قضية العرب جميعًا، وأن مصر ستظل الداعم الأول لحقوق الفلسطينيين، ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: “لا للمخططات”، “فلسطين حرة”، “معاك يا ريس”، فى رسالة واضحة بأن الشعب المصرى يقف صفًا واحدًا مع فلسطين ضد أى محاولات لفرض واقع جديد.