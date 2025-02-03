أمانة الرياض تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية بطنجة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نيابةً عن صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض رئيس المعهد العربي لإنماء المدن، شارك وفد من الأمانة برئاسة مساعد أمين منطقة الرياض المهندس صالح بن عبدالعزيز المخضوب في أعمال اجتماع المجلس التنفيذي الـ 62 لمنظمة المدن العربية الذي أقيم في مدينة طنجة بالمملكة المغربية خلال الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير 2025م.

وخلال المشاركة جرى تسليط الضوء على منتدى حوار المدن العربية الأوروبية الذي تستضيفه الرياض بتنظيم من أمانة منطقة الرياض، بالشراكة مع المعهد العربي لإنماء المدن خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو 2025 في مدينة الرياض، ودعي له أكثر من 120 أمينًا ورئيس بلدية من كبرى المدن العربية والأوروبية، وأكثر من 50 منظمة من المنظمات الحضرية، بالإضافة للبنوك والصناديق التنموية؛ بهدف تعزيز التواصل بين المدن العربية والأوروبية، كما يهدف لبناء الشراكات وتبادل الخبرات بين الحكومات المحلية في مجالات التطوير والتنمية الحضرية، وتعزيز فرص التمويل للمشاريع التنموية للمدن من خلال البنوك والصناديق الدولية المشاركة في منتدى الحوار.

يُذكر أن منظمة المدن العربية التي تأسست عام 1967 وتضم في عضويتها قرابة 650 مدينة عربية، تعقد سنويًا اجتماعًا تنفيذيًا بمثابة مجلس إدارة بعضوية 38 مدينة، كما تنظم مؤتمرًا كل ثلاثة أعوام، بحضور 650 مدينة ومنظمة دولية لتعزيز التعاون بين أعضائها.

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