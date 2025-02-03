شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: الإخوان يروجون الشائعات لحقدهم على ما تحققه البلاد من تنمية ونهضة والان مع تفاصيل الخبر

قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن وسائل الإخوان لترويج الشائعات والأكاذيب ونشر الفيديوهات المفبركة التى حدثت قديما على أنها حدثت فى الوقت الحاضر بيتم ترويجها على نطاق واسع مستخدمة التقدم التكنولوجى وذلك عبر أدوات التواصل الاجتماعية والمنصات الإعلامية والقنوات الفضائية.

وأكد لـ"الخليج 365" أن هذا ما عرف فى التاريخ الحديث بحروب الجيل الرابع تستخدمها الدول الكبرى لتنفيذ مخططاتها ضد الدول الأخرى وتحديدا ضد مصر ذات التأثير الكبير فى محيطها العربى وعالمها الإقليمى بهدف اضعافها وتنفيذ مخططات الفوضى المدمرة، وذلك بضرب الوحدة الوطنية وتفتيت الجبهة الداخلية وتفكيكها ليسهل لها إفشال الدولة.

ولفت الشهابي أن أساليب حروب الجيل الرابع الحديثة استخدمتها جماعة الإخوان منذ تأسيسها عام 1928 للتأثير على المواطنين واستمالتهم لها ولكن عبر وسائل التواصل المعروفة فى هذا التاريخ، مشددا على نشر الإخوان الأكاذيب والشائعات هو منهج تم إعداده وتطويره عبر تاريخها، تستخدمه لتحقيق أهدافها الخبيثة الشيطانية وتنفق عليه الكثير من الأموال مؤكدا أن تاربخ تلك الجماعة يكرر نفسه مستخدما وسائل كل مرحلة من مراحلها التاريخية بهدف ضرب الدولة وإثارة الفتنة وتخريب البلاد مستغلين لتحقيق ذلك المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها المجتمع كنتيجة طبيعية للأزمات الاقليمية والعالمية واستغلالها بشكل واسع ليتمكنوا من القفز على الحكم.

وأجاب رئيس حزب الجيل على سؤال لماذا يستخدمون الشائعات ضد الدولة المصرية أكد الشهابى لعدة أسباب منها أولا: الانتقام من الشعب الذى ثار ضد حكمهم المتحالف مع أصحاب مخطط الفوضى الخلاقة الأمريكى وطرد ممثلهم من قصر الاتحادية الذى كان يحكم الدولة باسم هذا التحالف الشرير عام فى 3 يوليو 2013.

ثانيا: ومن هذه الأسباب الانتقام من الجيش العظيم الذى انحاز للشعب مع الشرطة الباسلة وأسقطوا هذا المخطط وكلفوا رئيس المحكمة الدستورية باسم الشعب بإدارة أمور البلاد.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن السبب الثالث هو حقدهم الشديد والغل الكبير من ما تحقق فى البلاد من تنمية و نهضة فى المجالات المختلفة ، بدء من البنية التحتية التى شملت إنشاء طرق جديد ومحاور وكبارى وإنفاق مع تطوير الطرق القديمة بالإضافة محإلى إنشاء العديد من محطات توليد الكهرباء والمياه والصرف الصحى مع إصدار عدة مبادرات لتحسين حياة المصريين مثل مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة ومبادرة القضاء على فيروس c ومبادرة 100 مليون صحة التى اشتملت على العديد من الخدمات التي تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وكذلك خدمات الدعم النفسي لبعض الفئات من المجتمع مثل المقبلين على الزواج وكبار السن، بجانب تحديث الصناعة وتعميقها وتوطينها وجعل مصر مركز صناعى عالمى بالإضافة إلى استصلاح حوالى 2.5 مليون فدان.

وأكد الشهابي أن تلك الجماعة تستخدم على نطاق واسع لضرب الدولة والشعب لكل الإنجازات التى تحققت خلال السنوات العشر الأخيرة، وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لترويج معلومات مغلوطة تهدف إلى تشويه صورة الدولة المصرية وإحداث فوضى داخلية، بزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة ودفع المواطنين إلى الشك في القيادة السياسية، موضحا أنها توظف كل ما يحدث من أحداث أو أزمات لتشويه صورة الحكومة، بغض النظر عن حقيقة تلك الأحداث أو تأثيراتها مشددا على أنها تستخدم فيديوهات مفبركة لتظاهرات حدثت فى فترات مختلفة من تاريخ الدولة لاتنتمى إلى الفترة الأخيرة وتشيرها على نطاق واسع على أنها حدثت فى الوقت الحالى .

أكد الشهابى أن سلاحنا لضرب هذا المخطط الشرير هزيمته يكون من خلال نشر الوعى بين الجماهير وكذلك عن طريق المصارحة والمكاشفة والرد المباشر والسريع من الحكومة على كل الشائعات والأكاذيب والفيديوهات المفبركة وذلك عن طريق الإعلام بكل أدواته ووسائله وعن طريق الأحزاب ولجانها فى المدن والمراكز والمحتفظات وعلى مواقعها على التواصل الاجتماعى وايضا بالتصدى للشائعة بشكل مباشر وغير مباشر.