شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تعقد ورشة عمل حول إنشاء نقابة لخريجي الحاسبات والمعلومات والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة التواصل النقابي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول إنشاء نقابة لخريجي الحاسبات والمعلومات تحت عنوان «خريجي الحاسبات.. بين الحلم والحقيقة».

وأكد المشاركون في الورشة، ضرورة دراسة الوضع الحالي بشأن أهمية إنشاء نقابة لخريجي الحاسبات والمعلومات، لما يمثله القطاع من أهمية كبرى في مجال الصناعة والتكنولوجيا ومواكبة التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي طبقا لتوجهات الدولة المصرية، خاصة بعد تزايد عدد الخريجين بصورة ملحوظة، مما يستوجب وجود نقابة لهم لتنظيم المهنة وتلبية احتياجات سوق العمل.



وأوصت الورشة بضرورة العمل على صياغة مشروع قانون لإنشاء نقابة مهن الحوسبة والمعلوماتية من خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتقديمه من خلال نواب التنسيقية للمجالس النيابية، كما أوصت بالدعوة لعقد مجموعة من ورش العمل بحضور المتخصصين والمعنيين بمجال الحوسبة والمعلوماتية للاستفادة من خبراتهم في صياغة القانون.



أدار الورشة النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الورشة كل من: النائبة نهي زكي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وأحمد حشيش وأحمد محمود وشيماء الأشقر وألاء إلياس وكامل كامل ومحمد بطران وحامد محمد وحازم ضيف، أعضاء التنسيقية.

