شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يعزز القيم الدينية والتعليمية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حرص التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على رفع الوعى وتعزيز القيم الدينية والتعليمية للمواطنين في كافة المحافظات ولعل آخر نشاطاتهم في هذا الأمر هو ما قام به مجموعة من متطوعي مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع بافتتاح كتاب لتعليم القرآن الكريم مجانًا في قرية أبو صالح التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

يهدف الكتاب إلى تعليم التلاوة والتجويد لجميع المراحل العمرية، حيث سيتم تحفيظ القرآن الكريم تحت إشراف كوكبة من أساتذة الأزهر الشريف، ومن المقرر أن يتم تخريج الدفعة الأولى من الطلاب في حفل كبير يوم 27 رمضان 2025، مع توزيع جوائز نقدية تشجيعية حسب مستوى حفظ الأجزاء أو القرآن الكريم كاملاً.



وسيخدم هذا المشروع التعليمي أكثر من 500 فرد من أهالي القرية، مما يعكس حرص مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية على نشر تعاليم القرآن الكريم ودعم المجتمع من خلال تعزيز القيم الدينية والتعليمية.

