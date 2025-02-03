شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: البحث العلمى فى مصر محل ثقة عالميا.. وتقدمنا للترتيب 25 والان مع تفاصيل الخبر

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أن البحث العلمي في مصر شهد طفرة كبيرة، حيث تقدم تصنيف مصر عالميًا إلى المرتبة 25 وفق تصنيف Scimago، مشددًا على أن التقدم في التصنيفات يجب أن يقترن بتحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية تدعم الاقتصاد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتى تم رفعها منذ قليل، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح "سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

وأشار الوزير إلى أن مصر أصبحت قادرة على إنتاج وتصدير المعرفة، موضحًا أنه تم إتاحة عدد كبير من المجلات العلمية المصرية المتخصصة عبر منصة إلكترونية، نصفها باللغة العربية والنصف الآخر بالإنجليزية، مع تقديم ملخص إنجليزي وتزويدها بخدمة AI، وبالفعل هناك تفاعل كبير حولها، مما يعزز انتشار الأبحاث المصرية عالميًا ويزيد من تأثيرها العلمي، قائلا: هناك ثقة كبيرة في البحث العلمي المصري.

ولفت وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور إلي أن مصر تتحول في البحث العلمي إلي مبتكر – مبدع - منتج – مصدر ، مشددا إلي أن البحث العلمي في مصر الأن هو عامل أساسي في أولويات الدولة.

ونوه "عاشور" إلي الحرص الحكومي علي تكامل منظومة البحث العلمي مع كل الوزارات المعنية وتم ربط هذا الأمر بحجم انتاج البحث العلمي علي مستوي العالم وكيفية تحويله لاقتصاد، مشيرا إلي ضرورة تحويل ابحاثنا لتلبية اولوياتنا بدلا من الاستيراد.