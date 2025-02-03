شكرا لقرائتكم خبر عن المحامين العرب يشيد بجهود الرئيس السيسى والمصريين فى رفض تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب اجتماعاً عاجلاً برئاسة الأمين العام النقيب المكاوي بنعيسى بحضور العديد من الأمناء العامين المساعدين بمقر الاتحاد وبالمشاركة عبر الزووم، وذلك لمناقشة تداعيات تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن من خلالها عن تهجير الفلسطينيين من وطنهم فلسطين إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية.

وأكد الاجتماع بضرورة قيام الاتحاد بواجبه الوطني والقومي والإنساني بكافة الطرق القانونية والسياسية والإعلامية والمهنية لمواجهة مخطط التهجير الذي يرفضه الاتحاد رفضاً مطلقاً والغير قابل للنقاش على الإطلاق باعتبار الكيان الصهيوني هو المعني بالخروج من الأرض الفلسطينية المحتلة وبقاء الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه.

وأشاد الاجتماع بدور جمهورية مصر العربية وبجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، وكذلك المملكة الأردنية وبجهود الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني، في رفضهم المطلق للتهجير.

وأكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب موقفها الداعم لهذه الجهود المشكورة والهادفة إلى إيقاف عملية تهجير الفلسطينيين والمخطط لها منذ زمن من قبل اللوبي الصهيوني الغربي.

وأعلنت الأمانة العامة عن إصرارها المستمر الرافض للتهجير، ودعت إلى عقد اجتماع طارئ للمكتب الدائم يوم الأربعاء القادم، لعرض ما تم مناقشته في هذا الاجتماع من اتخاذ خطوات عملية بعقد مؤتمرات صحفية وتنظيم وقفات احتجاجية والقيام بزيارة الرؤساء والملوك المعنيين لحثهم على مساندة الإتحاد للقيام بدوره السياسي والقانوني لإجهاض مخطط التهجير واللقاء بسفراء الدول ذات الصلة للتأكيد على الرفض المطلق لمسميات الإدارة الخارجية لغزة وأهمية إعادة الإعمار العودة الفلسطينيين إلى مدنهم التي دمرها العدوان الصهيوني.

واختتم الاجتماع إلى العمل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والترتيب لعقد المكتب الدائم الطارئ عبر الزووم واستكمال الإجراءات اللازمة بشأن ما تم مناقشته في الاجتماع.