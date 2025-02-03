شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد 16 فبراير الجاري والان مع تفاصيل الخبر

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد يوم الأحد الموافق 16 من شهر فبراير الجاري.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة طلبى مناقشة عامة مقدمين من النائب ناجح جلال لاستيضاح "سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".



