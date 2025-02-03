شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ يُحيل طلبى مناقشة عن تطوير التعليم العالى والبحث العلمى للجان المختصة والان مع تفاصيل الخبر

أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلبي المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، وكذلك آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج، والمناقشات التى دارت خلال الجلسة العامة بشأنهما، ورد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

جاء ذلك بعد أن استمع مجلس الشيوخ، إلى تعقيب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على طلبات المناقشة العامة، خلال الجلسة العامة اليوم.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس:" إن رد الوزير أجاب على كل التساؤلات، ونأمل أن يكون هناك مزيد من التعاون بين مجلس الشيوخ ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى".