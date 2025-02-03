شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: مصر الأولى أفريقيا فى البحث العلمى والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن هناك جهود مبذولة لتحويل البحث العلمى لتلبية أولويات الأقاليم والدولة، وهناك قطاعات أصبح لدينا القدرة على تلبية احتياجاتنا منها بعد دخول البحث العلمى، وتحويل الأبحاث لمنتج اقتصادي.

وأضاف عاشور، مصر تحتل المرتبة الأولى على صعيد أفريقيا فى مجال البحث العلمى والتكنولوجيا، وهذا يؤكد حجم الجهود المبذولة، مؤكدا أن مصر تمتلك كوادر قادرة على دعم الجهود المرتقبة فى رالى السيارات الكهربائية، متابعا:" لدينا من الكوادر خريجين قادرين على مواكبة هذا الاحتياج".

وشدد الوزير على أهمية اكتشاف المبتكرين والنوابع، وأن الوزارة تعمل على اكتشاف النوابغ والمبتكرين فى المراحل المتقدمة، وهناك مبادرات لاكتشاف النوابغ، وتنمية مهاراتهم وقاردتهم، وسلط الضوء على برنامج "GEN Z" الذي يعد من أكبر البرامج الداعمة للأفكار الابتكارية لدى طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وذلك في إطار دعم ريادة الأعمال بين الطلاب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح "سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".