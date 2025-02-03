شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: 70% من الإنتاج البحثى فى مصر يصدر عن الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، إن 70% من الإنتاج البحثي في مصر يصدر عن الجامعات، مما يؤكد أهمية الربط بين الجامعات والمراكز البحثية، وتعزيز التعاون بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح "سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج

وأضاف عاشور، أن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار، الذي يضم جميع الكيانات التعليمية والبحثية، سيسهم في تحقيق هذه الرؤية من خلال التكامل بين التعليم قبل الجامعي والجامعي.

وشدد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تستهدف دعم التميز البحثي والأكاديمي وتعزيز الابتكار باعتباره العنصر الرئيسي في خدمة أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ولفت عاشور إلى أن خطة عمل الوزارة تركز على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاهتمام بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية والاحتياجات المجتمعية من خلال تفعيل دور الأقاليم الجغرافية السبع، وتنفيذ مستهدفات المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مشيرا إلي أنها مبادرة رئاسية لدعم التحالفات الاقتصادية في كل اقليم وبحث الاحتياجات المطلوبة.