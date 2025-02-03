السعودية واليابان تتفقان على إنشاء مجلس شراكة إستراتيجي

رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجية اليابان إيوايا تاكيشي، في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم، الاجتماع الثاني للحوار الاستراتيجي على مستوى وزيري خارجية البلدين.

وفي بداية الاجتماع القى وزير الخارجية كلمة أكد فيها أن مرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية بين المملكة واليابان هي شهادة على الشراكة المستمرة والقيم المشتركة، كما أعرب الأمير فيصل بن فرحان عن تفاؤله بالخطوات المتخذة لرفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب، معبرًا عن تطلعه إلى أن يثمر الحوار الاستراتيجي عن نتائج ملموسه تسهم في الأمن والاستقرار من خلال مواءمة الجهود والبناء على المصالح المشتركة.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على عمق العلاقات بين المملكة واليابان، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

كما تم خلال الاجتماع التوقيع على مذكرتي تفاهم، الأولى لإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين المملكة واليابان، والثانية بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرات الزيارة قصيرة الأجل.