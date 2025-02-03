الصين تعتزم تقديم شكوى ضد واشنطن لدى «التجارة العالمية»

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

أعلنت الصين اعتزامها تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة، بسبب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على جميع المنتجات المستوردة منها، فيما فرضت كندا رسوماً مضادة، والمكسيك تتوجه لتنفيذ الخطة «ب».

وأفاد بيان لوزارة التجارة الصينية، أمس، أن قيام واشنطن برفع الرسوم الجمركية من جانب واحد يعد انتهاكاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن هذا القرار سيلحق الضرر بالعلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة. وأكد أن الصين ستتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية وستتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة. بدورها، أكدت الخارجية الصينية في بيان أنه «لا رابح في الحروب التجارية»، مبينة أن هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة لن تحل مشكلاتها الداخلية، كما أنها لن تفيد أياً من الطرفين أو دول أخرى بالعالم. ووقع الرئيس الأميركي، أمس، أمراً تنفيذياً يفرض رسوماً جمركية إضافية على الواردات من كندا والمكسيك والصين.

وذكر البيت الأبيض في بيان أنه سيتم تطبيق تعرفة جمركية إضافية بنسبة 10 % على الواردات من الصين، وبنسبة 25 % على السلع المستوردة من كندا والمكسيك. بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس، إن بلاده ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 % على واردات الولايات المتحدة بقيمة 155 مليار دولار كندي (106.5 مليار دولار أميركي) رداً على الرسوم الجمركية الأميركية. وأوضح ترودو، في مؤتمر صحفي، أن رسوماً جمركية بقيمة 30 مليار دولار كندي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من غداً، ورسوماً بقيمة 125 مليار دولار كندي ستدخل حيز التنفيذ بعد 21 يوماً. وأضاف رئيس الوزراء الكندي أن رد بلاده سيكون واسع النطاق، وسيشمل منتجات، مثل عصائر الفاكهة والخضراوات والعطور والملابس والأحذية والأجهزة المنزلية والأثاث والمعدات الرياضية والأخشاب والبلاستيك.

وقال ترودو: «ندرس مجموعة متنوعة من التدابير غير الجمركية في معرض ردنا على الرسوم الأميركية الإضافية، بما في ذلك بعض التدابير المتعلقة بالمعادن الحيوية وإمدادات الطاقة والشراكات الأخرى»، مشدداً على أن هذا الوضع من شأنه أن يضر بالكنديين اقتصادياً، بالتوازي مع خلق عواقب كبيرة على الشعب الأميركي. بدورها، قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، إنها وجهت حكومتها لتنفيذ الخطة «ب» بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 % على السلع المستوردة من بلادها.

وشددت في منشور عبر منصة «إكس»، أنه «لا يمكن حل القضايا بالقوة، وإنما بالعقل والقانون»، مضيفة أنها وجهت وزير اقتصادها بتنفيذ خطة بديلة تضمن فرض الرسوم الجمركية وغيرها من التدابير الاقتصادية لحماية مصالح المكسيك.