ملك البحرين يلتقي وزير الخارجية المصري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي الذي يزور البحرين حاليًا.

وبُحثت في اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مجريات الأحداث الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتبادل وجهات النظر بشأنها.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط