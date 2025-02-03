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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي عززت من تواجدها على المداخل المؤدية للمسجد الأقصى، وعرقلت وصول المصلين لباحاته.

وفي موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم، 18 فلسطينيًا خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن من بين المعتقلين أب ونجليه من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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