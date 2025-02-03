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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي عززت من تواجدها على المداخل المؤدية للمسجد الأقصى، وعرقلت وصول المصلين لباحاته.

وفي موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم، 18 فلسطينيًا خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن من بين المعتقلين أب ونجليه من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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