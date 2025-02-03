شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ يؤكد أهمية الاستثمار فى الابتكار والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الاستثمار في البحث العلمي والابتكار يمكن أن يكون محوريًا في نهضة الدول، قائلا:" ابتكارًا واحدًا قد يحقق لدولة ميزانية توازي ميزانيات دول بأكملها".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح "سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

وفيما يتعلق بالبحث العلمي والابتكار، شدد الخولي على أهمية التمييز بين الكم والكيف، موضحًا أن الضغط الأكاديمي الكبير بوجود الالاف الطلاب يجعل من الصعب اكتشاف ورعاية المواهب والابتكارات، قائلًا: " هذا هو السبب في هجرة العقول المتميزة مثل الدكتور أحمد زويل للخارج، حيث يتم التركيز على الكيف وليس الكم".

ولفت "الخولي" إلي تطوير المناهج الدراسية يجب أن يتزامن مع توفر أساتذة مؤهلين لتدريسها، متسائلًا: "عندما نغير المناهج، هل لدينا كوادر تدريسية كافية لهذا التغيير؟"

وأشار الخولي، خلال كلمته، إلى أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة في إنشاء المدارس والجامعات، لكن يبقى التساؤل: "هل زاد عدد أعضاء هيئة التدريس بنفس النسبة، أم أننا نعتمد على أعضاء هيئة التدريس من جامعات كبرى مثل جامعة القاهرة للعمل في أماكن أخرى، مما يؤثر على جودة التعليم؟".

كما أشاد الخولي ببعض البرامج التي تسلط الضوء على البحث العلمي، مؤكدًا أن هذه المبادرات يجب أن تتجاوز الدعم المعنوي لتوسيع قاعدة الابتكار داخل المؤسسات، بما في ذلك الوزارات، داعيًا إلى التعلم من التجارب الناجحة في هذا المجال.