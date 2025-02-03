شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ثقافة الشيوخ يطالب ربط الإنتاج بالبحث العلمى: لا يجوز إدارة الجامعات بالقائمين بالأعمال والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ضرورة مراجعة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، قائلا:" الفترات السابقة كنا نتحدث عن عدم وجود جامعات لاستيعاب الطلبة، الآن أصبح لدينا قرابة 116 جامعة مصرية بنسبة تزيد عن 122%عن السنوات الماضية، أذن الإتاحة أصبحت موجودة ونريد الآن مراجعة الجودة والعمل عليها لتقديم منتج عالمى حقيقى يدعم بناء الدولة المصرية .

وقال الدكتور محمود مسلم خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ المنعقدة الآن والمخصصة لمناقشة ملف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي: لا تقدم بدون علم أو بحث علمي، خاصة فى الدول غير الغنية مثل مصر، مطالبا ضرورة ربط البحث العلمى والجامعات بمناطق الإنتاج والمنشآت الصناعية .

وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: الدول لا تبنى بالتبرعات والحديث عن هذا الأمر خاطئ، ومراكز الأبحاث لديها فرصة تاريخية لتبادل خبرات مع المصانع والمنشآت الصناعية، وهذا يحدث في العالم بأثره دون مصر، مشددا على ضرورة التواصل مع المبتعثين فى الخارج للاستفادة من خبراتهم، مضيفا: مازال لدينا مشكلة كبيرة فى اختيار القيادات الجامعية، ولايعقل أن تدار الكليات والجامعات في مصر بالقائمين بالأعمال، هذا الأمر يحتاج لمراجعة سريعة وحاسمة .

كما طالب رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ بضرورة مراجعة رواتب وأجور أساتذة الجامعات لدعمهم والاستفادة من خبراتهم المهنية والعلمية.



