شكرا لقرائتكم خبر عن ماسك: ترامب وافق على "إغلاق" الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والان نبدء بالتفاصيل

طلبات موقع إكسيوس

الدمام - شريف احمد - كشف إيلون ماسك عن موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث قال:"يجب علينا إغلاقها".وجاءت تصريحات ماسك في وقت مبكر، اليوم الاثنين، بعد تقارير تفيد بأن ممثلين عن وزارة كفاءة الحكومة، التي يترأسها ماسك، زاروا المقر الرئيسي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العاصمة واشنطن ووصلوا إلى أماكن مصنفة سرية وبيانات تخص مواطنين أمريكيين، وفقًا لما ذكره موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي.في حين أن ممثلي الرئيس ترامب لم يردوا فورا على طلبات موقع إكسيوس للتعليق مساء أمس، فإن الرئيس أبلغ الصحفيين في وقت سابق أمس الأحد أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "تدار من قبل متهورين متطرفين، ونحن نقوم بإخراجهم، وبعد ذلك سنتخذ قرارا بشأن مستقبلها".وقال ماسك، خلال مناقشة في وقت متأخر ليلة أمس، على منصته "إكس سبيس" إنه استعرض قضايا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتفصيل مع ترامب، وتأكد منه عدة مرات مما إذا كان متأكدًا من رغبته في إغلاقها، وقد وافق على ذلك.