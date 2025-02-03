حسناء وملكة جمال سابقة.. من هي "وسيطة" ترامب في الشرق الأوسط؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل شهر تقريبا تعيين مورغان أورتاغوس نائبة للمبعوث الرئاسي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، حتى تسارعت الأخبار والصور المتداولة عنها.

من هي مورغان أورتاغوس؟

شغلت أورتاغوس منصب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية بين عامي 2019 و2021 خلال فترة ولاية ترامب الأولى، تحت قيادة وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو، وعملت في وزارة الخزانة كمحللة استخبارات مالية قبل ذلك.

المعروف عنها تأييدها الواضح لإسرائيل ولديها خبرة واسعة في العلاقات الدولية.

خلال فترة عملها في وزارة الخارجية، كانت تنتقد إيران والصين.

ولدت أورتاغوس في أوبورنديل ولاية فلوريدا وفازت بلقب ملكة جمال أوبورنديل، وملكة جمال مراهقات أوبورنديل، وملكة جمال الحمضيات في فلوريدا عام 2003.

في عام 2005، تخرجت من كلية فلوريدا الجنوبية بدرجة بكالوريوس العلوم السياسية.

كانت مهتمة في الأصل بدراسة الموسيقى، لكنها غيرت تخصصها إلى العلوم السياسية بعد هجمات 11 سبتمبر.

سوف تلعب أورتاغوس دورا رئيسيا في فريق بقيادة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، أحد المقربين من دونالد ترامب.

ويواجه الفريق تحديات عاجلة، بما في ذلك إدارة الحرب في غزة والتفاوض على اتفاقات الأسرى ووقف إطلاق النار وملف لبنان الذي كان من ضمن الملفات الرئيسية التي عمل عليها المبعوث الخاص آموس هوكستاين خلال فترة توليه للمنصب.