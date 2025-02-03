شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تعليم الشيوخ يطالب باستحداث مادة عن الذكاء الاصطناعى للمنظومة التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

ثمن الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة، الجهود الكبيرة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم منظومة التعليم والتوسع في إنشاء المدارس والجامعات من أجل توفير فرص التعليم لكل أبناء مصر وأجيالها القادمة، مقترحا إضافة بعض المواد للمنظومة التعليمية ومنها الذكاء الاصطناعي.

واقترح "دعبس" تغير أسلوب التدريس والمناهج التعليمية وأن يتم الاعتماد على الأقسام العلمية والتطبيقية أكثر من المحاضرات، وأن يكون هناك تفاعل حقيقي في العملية التعليمية، وعلينا في هذا الأمر الاستفادة من تجارب الآخرين في التطوير والتحديث.

وطالب "دعبس" بفصل وزارة التعليم العالي عن البحث العلمي، وأن تكون هناك وزارة للبحث العلمي على أن يتم ضم وزارة التعليم العالي لوزارة التربية والتعليم، بحث يكون التعليم كله تحت مظلة واحدة، على أن يكون هناك وكلاء للوزارة كل فيما يخصة وكيل التعليم الجامعي ووكيل لتكنولوجيا المعلومات ووكيل التعليم ماقبل الجامعي وغير ذلك.

وشدد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، على ضرورة تغير النظام للتطوير لأن الرئيس اعطانا سلاح، وعلينا نحن أن نحارب في هذا المجال، الرئيس وسع علينا في المدارس والجامعات، وعلينا أن نعمل على التطوير والتحديث.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة حاليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش طلب النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر وكذلك طلب مقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

وفي السياق ذاته، أشار محمد نبيل دعيس، إلي إن هناك توسع بصورة كبيرة جدا في منظومة التعليم بدليل انه في عام 2014 كانت عدد الجامعات 46 جامعة اما الان فقد وصل العدد الي 116 جامعة بزيادة وصلت إلي 30 بالمائة كما ان عدد المدارس في 2014 كانت 45 ألف مدرسة والان وصل العدد إلي 61 ألفا و500 مدرسة بزيادة وصلت إلي 33 بالمائة وهذا إنجاز كبير يحسب للقيادة السياسية والحكومة.

وأكد دعبس: لابد من أن يتواكب التطوير والتحديث للمنظومة التعليمية مع التوسعات الجارية في المنشآت التعليمية، وفي هذا المجال لابد من العمل بصورة كبيرة على تغيير الواقع من خلال العديد من الأمور الهام.