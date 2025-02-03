وكيله الشيوخ تُطالب بإنشاء قاعدة بيانات للعلماء المصريين للاستفادة من خبراتهم

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أكدت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، حرص الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وضع منظومة التعليم والبحث العلمي على قائمة اولوياتها، الأمر الذي يتضح جلياً فيما يجري حالياً من جهود مؤداها تعظيم الإستفادة من الموارد البشرية والعلمية المتاحة، وذلك في ظل خطة تنمية شاملة تستهدف تحقيق طفرة على الأصعدة كافة.

وشددت فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث العلمي وتقديم حوافز للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، الأمر الذي يمكن ان يسهم في تحديث المعامل والمراكز البحثية وتوفير الأجهزة المتطورة.

ونوهت وكيله الشيوخ، إلي ضرورة تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار وإدخال برامج لتدريب الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة على التفكير النقدي والإبداع، كذلك دعم الباحثين الشباب من خلال تمويل أبحاثهم ومساندتهم في مسيرتهم العلمية.

ولفتت فيبي فوزي، إلي أهمية تحديد الأولويات الوطنية من البحث العلمي وذلك بوضع خريطة بحثية تحدد المجالات ذات الأسبقية مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي وغيرها، مطالبة بضرورة إنشاء قاعدة بيانات للعلماء المصريين بالخارج لتسهيل التواصل معهم والاستفادة من خبراتهم وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والعالمية من خلال جهودهم.