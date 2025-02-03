شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ مٌطالبا الحكومة الاستفادة من الأبحاث العلمية: بعض الوزارات تسير بالطريقة التقليدية العقيمة والان مع تفاصيل الخبر

طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة الاستفادة بالأبحاث العلمية التي تنتجها المراكز البحثية المُتخصصة والجامعات والتي تضع حلولاً لكثير من المشكلات القائمة.

وقال "عبد الرازق" إن بعض الاجهزة التنفيذية والوزارات لا تستعين بالأبحاث العلمية، وتسير بالطريقة التقليدية العقيمة، بل أنها بعيدة عن الجزء التطبيقي لهذه البحوث رغم أنها كلفت الكثير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح "سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، إن هناك جهود بحثية لم يُلقي عليها الضوء الكافي، مضيفا : "كانت انتاجية الفدان الواحد من القمح منذ 30 عاما ما بين 6-8 أردب، وكنا نقول كافي، اليوم بفضل البحوث الزراعية وصلنا إلي 27 أردب، وإن أخذ بها يكون هناك وقت كبير للتطبيق".