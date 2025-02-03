شكرا لقرائتكم خبر عن مصر القومى والجيل الديمقراطى يجتمعان لتنسيق المواقف الحزبية والرؤى المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

عقد حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس الحزب، لقاء موسع مع حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي وذلك لمناقشة عدد من القضايا المحورية والمستجدات على الساحة السياسية وذلك بمقر الحزب.

وفي مستهل الاجتماع، رحب المستشار مايكل روفائيل نائب رئيس حزب مصر القومي بوفد حزب الجيل الديمقراطي، وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح المستشار روفائيل بولس رئيس الحزب ومؤسسه.

وأكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن المستشار روفائيل ترك إرثا سياسيا وقانونيا سيظل مفخرة لابناءه واحفاده، ولأعضاء حزبه قدم نموذجا حزبيا فريدا قلما يتكرر في الاوساط السياسية، وأن حزب مصر القومي بدأ عملاقا على يد مؤسسيه وسيستمر كبيرا بتجديد دماء شبابه على يد المستشار مايكل روفائيل، الذي نتوقع معه طفرة كبيرة في اداء وتنظيمات الحزب .

ودار النقاش حول العديد من القضايا الراهنة على الساحتين الداخلية والاقليمية، وتبادل الحضور الرؤى ووجهات النظر حول تلك القضايا.

وأكدا خلال اللقاء، على دعم القيادة السياسية في كافة القرارات التى يتخذها للحفاظ على الأمن القومي للبلاد، مشددا على رفض ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين من غزة، والدعوة لحل القضية الفلسطينية، وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن الحزبين هم جسد واحد بأسمين ونأمل استمرار روح التعاون المثمر بين الكياني، مؤكدا أن الحزب منفتح لجميع القوى السياسية التى تتفق وفقا لإيدولوجياته السياسية والفكرية.

وتطرق خلال اللقاء إلى القضية الفلسطينية مجددا وقوف الحزب خلف القيادة السياسية فى كافة القرارات التى يتخذها من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، قائلا: "إن ما نشهده اليوم من محاولات لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخططات التهجير القسري هو امتداد لسياسات استعمارية لم تتوقف منذ عقود، غير أن الرهان على كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو إجباره على مغادرة أرضه هو رهان خاسر، وهو ما تدركه مصر جيدًا بحكم خبرتها العميقة في إدارة الصراعات الإقليمية.

وفي ختام الجلسة، أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على استمرار التوأمة بين حزبه وحزب مصر القومي مؤكدا على الدعم المتبادل بين الحزبين على المستويين المركزي وبالمحافظات.

خلال اللقاء

جانب من الاجتماع

مصر القومى والجيل الديمقراطى يجتمعان لتنسيق المواقف الحزبية

المستشار مايكل روفائيل و ناجى الشهابى