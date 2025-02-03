ماكرون: نشعر بالارتياح لتحرير كالدرون ونعمل للإفراج عن يهلومي

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت 1 فبراير 2025 ، عن ارتياحه للإفراج عن عوفر كالدرون بعد 483 يومًا من الأسر، مؤكدًا تضامنه مع عائلته في لحظة الفرح هذه.

وأضاف ماكرون أن بلاده تواصل جهودها لضمان الإفراج عن أوهيد يهلومي، الذي لا يزال محتجزًا لدى حماس ، مشددًا على ضرورة إطلاق سراحه دون تأخير.

وسلمت كتائب القسام، صباح اليوم، السبت، أسيرين إسرائيليين أحدهما يحمل الجنسية الفرنسية للصليب الأحمر في خانيونس، كما سلمت أسيرا ثالثا يحمل الجنسية الأميركية في ميناء غزة . وبينما تتواصل المباحثات حول المرحلة الثانية المرتقبة من اتفاق وقف إطلاق النار، أنجزت فصائل المقاومة إجراءات الدفعة الرابعة ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل، في عملية سريعة ومنظمة.

وسلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأسيرين الإسرائيليين يردين بيبس عوفر كالديرون (يحمل كذلك الجنسية الفرنسية)، في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، في احتفال سريع ومنظّم بحضور، وسط لافتات تحمل صور قادة القسام الذين أعلنت حماس، الخميس، عن استشهادهم خلال الحرب على غزة.

كما سلّم الجناح العسكري لحركة حماس الأسير الإسرائيلي-الأميركي كيث سيغل إلى فرق الصليب الأحمر في ميناء غزة، ضمن عملية سريعة ومنظمة، رافقها استعراض عسكري لوحدات القسام المختلفة، التي وصلت بزيها معداتها العسكري، لينطلق بعد ذلك احتفال شعبي بمشاركة حشود من المواطنين الغزيين.

المصدر : وكالات