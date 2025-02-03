شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان.. نشر فرق طوارئ بجزيرة سانتوريني وسط قلق جراء وقوع زلازل والان نبدء بالتفاصيل

تفعيل الإجراءات الاحترازية

فرض التعليمات

الدمام - شريف احمد - أغلقت السلطات اليونانية أبواب المدارس ونشرت طواقم طوارئ في جزيرة سانتوريني البركانية اليوم الاثنين، بعد ارتفاع في النشاط الزلزالي، مما أثار مخاوف من وقوع زلزال قوي محتمل.واتخذت السلطات أيضا إجراءات احترازية في العديد من جزر بحر إيجه القريبة - وهي كلها وجهات شهيرة لقضاء العطلات الصيفية - بعد تسجيل أكثر من 200 زلزال تحت البحر في المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية.وقال وزير الحماية المدنية فاسيليس كيكيلياس في وقت متأخر أمس الأحد، عقب اجتماع طارئ للحكومة في أثينا: "هذه الإجراءات احترازية وستظل السلطات فى حالة يقظة وترقب، ونحث المواطنين على الالتزام الصارم بتوصيات السلامة لتقليل المخاطر".وبينما يقول خبراء يونانيون إن الزلازل التي بلغت قوتها 7ر4 درجة، ليست مرتبطة ببركان سانتوريني الخامد، فإنهم يعترفون بأن نمط النشاط الزلزالي يمثل مصدر قلق.ووصلت فرق إنقاذ تابعة لإدارة الإطفاء مع كلاب بوليسية أمس الأحد، وأقامت خيام في المناطق المفتوحة، ونصحت السلطات السكان والزوار بتجنب التجمعات الكبيرة في الأماكن المغلقة، في حين أصدرت تعليمات للفنادق بتجفيف حمامات السباحة لتقليل الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمباني جراء الزلزال.