شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة الشيوخ تناقش دراسة حول تعظيم دور بيوت الشباب وتعزيز التنمية السياحية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، مناقشة الدراسة البرلمانية المقدمة من الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول تعظيم دور بيوت الشباب وتعزيز التنمية السياحية الشبابية.

وعقدت لجنة الشباب والرياضة اجتماعات مشتركة مع لجنة السياحة والثقافة والإعلام، لاستكمال مناقشة الدراسة برئاسة النائب الدكتور شريف الجابري، وبحضور وزارتي الشباب والرياضة والتنمية المحلية.

وعرض عمارة تفاصيل الدراسة لتعزيز دور بيوت الشباب في تعظيم السياحة الشبابية، وأثرها الإيجابي على الجانب الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتعزيز الانتماء وشرح تغطية الدراسة للتحديات وسبل علاجها مع شرح وافي لتحدي التمويل الذي يعتبر صلب الدراسة، وكيفية التغلب عليه من خلال طرح جديد، وهو "حق الامتياز لعلامة بيوت الشباب" لتوسع وفتح فرص عمل جديدة للشباب مباشرة وغير مباشرة.

وتحدث عمارة عن آلية التنسيق بين الوزارات، وأضاف أن هذه الدراسة ستساهم في حل معضلة الفنادق الصغيرة المعروفة ب "الموتيلات" من خلال كود إتاحة مطابق للمعايير القانونية والفنية، ومدى التكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام ومعاونة الدولة في الوصول إلى المستهدف السياحي وتنمية السياحة الشبابية المحلية والدولية.

كما وافقت لجنة السياحة والثقافة والإعلام على الدراسة بحضور النائب محمود القط أمين سر لجنة السياحة، ووافقت وزارة الشباب والرياضة على الدراسة، وتحدث الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات عن جهود الدولة للتطوير، ومواكبة الدراسة مع اتجاهات التطوير .

ووافقت وزارة التنمية المحلية على موضوع الدراسة ورحبت به، وتحدث الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي لوزارة التنمية عن أهمية تلك الدراسة ومدى الإضافة وعن الدور التي ستضيفه في حل أزمات وعن أهمية كود الإتاحة، وأن الوزارة ترحب وتوافق وستقدم كافة سبل الدعم لتطبيق الدراسة.



