واتساب : شركة تجسس إسرائيلية استهدفت نحو 90 مستخدما

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت شركة واتساب اليوم الجمعة 31 يناير 2025، إن شركة "باراغون سوليوشنز" الإسرائيلية المتخصصة في برمجيات القرصنة استهدفت نحو 90 صحافيا وناشطا مدنيا من مستخدمي التطبيق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في تطبيق المراسلات واتساب، إن "نحو 90 صحافيا وناشطا مدنيا تلقوا إشعارات تحذرهم من احتمال اختراق أجهزتهم".

ورفض المسؤول الكشف عن هوية المستهدفين من الشركة الإسرائيلية أو أماكن وجودهم، وذكر "أحبطنا محاولة الاختراق وأحلنا الضحايا لمجموعة ’سيتيزن لاب’ المتخصصة بالأمن الرقمي".

وتابع "أبلغنا سلطات إنفاذ القانون والشركاء بشأن الاختراق الذي قامت به الشركة الإسرائيلية، وأرسلت ’واتس آب’ خطابا قانونيا إلى الشركة الإسرائيلية يطالبها بالكف بعد عملية الاختراق".

وأوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن "الهجوم كان من النوع المعروف بالهجوم الصفري النقرة (zero-click attack)، وهو نوع من الاختراق لا يحتاج فيه الضحايا للنقر على أي روابط خبيثة ليتم اختراق أجهزتهم".

وبحسب "واتساب"، فإن الهجمات جرى إحباطها في كانون الأول/ ديسمبر 2024، لكنها لم تحدد المدة التي ظل فيها المستهدفون عرضة للخطر.

وقال متحدث باسم "واتس آب"، إن "هذه الواقعة تظهر مرة أخرى أهمية محاسبة شركات برامج التجسس على أنشطتها غير القانونية"، مشيرا إلى أن الشركة ستواصل حماية خصوصية المستخدمين؛ وفق "الغارديان".

يُذكر أن برنامج التجسس التابع لـ"باراغون سوليوشنز" يُعرف باسم "غرافيت " (Graphite)، وبمجرد إصابة الهاتف به يحصل مشغل البرنامج على سيطرة كاملة على الجهاز، بما في ذلك قراءة الرسائل المرسلة عبر تطبيقات مشفرة مثل "واتس آب" و"سيغنال".

وأوضحت واتساب إنها تعتقد أن الوسيلة المستخدمة لنقل العدوى إلى المستخدمين كانت من خلال ملف نصي خبيث بصيغة "بي دي إف" أُرسل إلى أفراد تم إدخالهم في محادثات جماعية.

وتكررت في السنوات الأخيرة فضائح تجسس تورطت فيها شركات إسرائيلية متخصصة بتطبيقات القرصنة مثل "إن إس أو" و"كانديرو"، حيث استخدمت برامج تجسس متطورة لاستهداف صحافيين وناشطين ومسؤولين حكوميين في عدة دول.

ومن أبرز هذه البرامج "بيغاسوس" التابع لشركة "إن إس أو"، الذي مكّن من اختراق هواتف ذكية والوصول إلى جميع بياناتها، ما أثار ضجة عالمية ودفع الولايات المتحدة إلى فرض قيود على تلك الشركات.

المصدر : وكالات