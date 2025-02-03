الإمارات تجهز مخيم إيواء كبيراً للنازحين في شمال غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

تواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.



وتعمل الإمارات على إعداد وتجهيز مخيم إيواء كبير للنازحين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، حيث يعمل متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» بتجهيز خيام الإيواء للعائلات، ممن فقدوا خيامهم جراء النزوح، في خطوة إنسانية عاجلة لمساعدة العائلات المنكوبة، ومن تضررت من حالات النزوح المتكررة والأوضاع المأساوية الصعبة.

وتواصل المساعدات الإماراتية بالتدفق بشكل يومي إلى مختلف أنحاء القطاع، استجابة للظروف الإنسانية الصعبة.

ووزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» أغطية شتوية على النازحين في مخيمي «السلامة» و«خليل الأغا» بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، للتخفيف من معاناتهم وسط ظروف الشتاء القاسية.

كما شملت عمليات توزيع كسوة وأغطية شتوية على النازحين في مخيمي «الهور» بالنصيرات و«نبع الحنان» بدير البلح وسط القطاع.

جدير بالذكر أن الإمارات أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة، في تجسيد لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، وللوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.

وكان سلطان الكعبي، مسؤول المساعدات الإنسانية في عملية «الفارس الشهم 3»، صرح في وقت سابق بقوله إن «وقوف فرق العمل الإنساني ضمن عملية الفارس الشهم 3 للإشراف على دخول المواد الإغاثية داخل القطاع يأتي لضمان وصول هذه المواد لأكبر شريحة من المستفيدين داخل القطاع».



وضاعفت الإمارات جهودها منذ بداية الهدنة، حيث كثّفت عمليات الإغاثة الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع، وقد وصل بذلك عدد قوافل المساعدات التي دخلت القطاع ضمن عملية «الفارس الشهم 3» إلى 160 قافلة، بإجمالي مساعدات إنسانية بلغ نحو 31026 طناً، مما أسهم بشكل كبير في تخفيف الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.