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انفجار في موسكو يوقع قتيلا وأربعة جرحى

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أ ف ب -موسكو 0 تبليغ

انفجار في موسكو يوقع قتيلا وأربعة جرحى

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الدمام - شريف احمد - تسبب انفجار لم تعرف أسبابه بعد الإثنين في موسكو بسقوط قتيل وأربعة جرحى، على ما أفادت وكالات الأنباء الروسية نقلا عن مصادر رسمية لم تحدد هويتها.
وقال مصدر في أجهزة الطوارئ لوكالة ريا نوفوستي إن "شخصًا قتل وأصيب أربعة بجروح" في "انفجار" وقع عند مدخل مركز سكني في شمال غرب موسكو، فيما ذكرت وكالة تاس نقلا عن مسؤولين في القطاع الصحي أن الجرحى في حال حرجة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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