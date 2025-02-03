شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار في موسكو يوقع قتيلا وأربعة جرحى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسبب انفجار لم تعرف أسبابه بعد الإثنين في موسكو بسقوط قتيل وأربعة جرحى، على ما أفادت وكالات الأنباء الروسية نقلا عن مصادر رسمية لم تحدد هويتها.

وقال مصدر في أجهزة الطوارئ لوكالة ريا نوفوستي إن "شخصًا قتل وأصيب أربعة بجروح" في "انفجار" وقع عند مدخل مركز سكني في شمال غرب موسكو، فيما ذكرت وكالة تاس نقلا عن مسؤولين في القطاع الصحي أن الجرحى في حال حرجة.