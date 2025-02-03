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زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إقليم كولومبيا البريطانية غرب كندا

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واس - أوتاوا 0 تبليغ

  • زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إقليم كولومبيا البريطانية غرب كندا 1/2
  • زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إقليم كولومبيا البريطانية غرب كندا 2/2

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر مدينة بورت ماكنيل في إقليم كولومبيا البريطانية غرب كندا.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان لها، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وعلى بعد 277 كيلومترًا غرب مدينة بورت ماكنيل.

لا خسار مادية أو تسونامي

ولم ترد حتى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال، كما لم يصدر تحذير بوقوع موجات مد عاتية تسونامي.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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