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شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إقليم كولومبيا البريطانية غرب كندا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر مدينة بورت ماكنيل في إقليم كولومبيا البريطانية غرب كندا.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان لها، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وعلى بعد 277 كيلومترًا غرب مدينة بورت ماكنيل.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان لها، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وعلى بعد 277 كيلومترًا غرب مدينة بورت ماكنيل.