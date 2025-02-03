شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إقليم كولومبيا البريطانية غرب كندا والان نبدء بالتفاصيل

لا خسار مادية أو تسونامي

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر مدينة بورت ماكنيل في إقليم كولومبيا البريطانية غرب كندا.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان لها، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وعلى بعد 277 كيلومترًا غرب مدينة بورت ماكنيل.ولم ترد حتى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال، كما لم يصدر تحذير بوقوع موجات مد عاتية تسونامي.