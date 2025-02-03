شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: تماسك الشعب والتفافه حول القيادة السياسية أحبط مخطط الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، إنه على الرغم من الشائعات المستمرة الموجهة ضد الدولة المصرية فى محاولة لتفكيك النسيج الوطنى إلا أن تماسك الشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة المصرية حائط صد ضد أي أخطار تواجه الوطن، مؤكدا أن وحدة الشعب المصري والتفافه حول القيادة والجيش هي الصخرة التي تتحطم عليها جميع المؤامرات وهذه التحركات والتي هدفها إحداث شرخ بين الدولة المصرية والشعب.

وشدد "المصرى" خلال تصريحه لـ"الخليج 365"، على ضرورة تحري الدقة في كل معلومة نسمعها أو نقرأها فى ظل الظروف الراهنة والتحقق من صحته، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد شق الصف الداخلى طالما الشعب على قدر كبير من الوعى وعلى علم بالضغوط والمؤامرات التى تواجه الدولة المصرية حاليا وعلينا جميعا الالتفاف حول القيادة السياسية لاستكمال البناء والتنمية لأن ضياع الأوطان أخطر وأصعب من أي مطالبات.



