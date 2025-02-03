وزير الخارجية يصل إلى اليابان في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، إلى طوكيو، اليوم، في زيارة رسمية لليابان.

ومن المقرر أن يلتقي سموه خلال الزيارة وزير خارجية اليابان إيوايا تاكيشي، وسيرأسان الاجتماع الثاني للحوار الاستراتيجي بين المملكة واليابان.