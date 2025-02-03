اخبار العالم

مركز الملك سلمان يوزع 500 سلة غذائية في بنغلاديش

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

  • مركز الملك سلمان يوزع 500 سلة غذائية في بنغلاديش 1/2
  • مركز الملك سلمان يوزع 500 سلة غذائية في بنغلاديش 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 500 سلة غذائية في بنغلاديش والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 500 سلة غذائية في مناطق مزيدبور، وسنباغ، ونواخالي بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 2.500 فرد المتضررين من الأعاصير والفيضانات، وذلك ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية لمتضرري الفيضانات والأعاصير في جمهورية بنغلاديش الشعبية.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا