مركز الملك سلمان يوزع 500 سلة غذائية في بنغلاديش

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 500 سلة غذائية في مناطق مزيدبور، وسنباغ، ونواخالي بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 2.500 فرد المتضررين من الأعاصير والفيضانات، وذلك ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية لمتضرري الفيضانات والأعاصير في جمهورية بنغلاديش الشعبية.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.

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