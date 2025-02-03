الرئيس السوري يزور “سدايا” ويطّلع على تطورات الذكاء الاصطناعي بالمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - زار فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية ومعالي وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، والوفد المرافق لفخامته مساء أمس مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى المملكة.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله والوفد المرافق له، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، ومعالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأستاذ سهيل بن محمد أبانمي، وعدد من أصحاب المعالي.

وتجول فخامة الرئيس السوري على مرافق “سدايا” التقنية المرتبطة بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، مستمعًا إلى إيجاز من معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عن الجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال ضمن إطار رؤية السعودية 2030 بدعم مستمر ومتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي – حفظه الله -، وذلك لبناء اقتصاد وطني قائم على البيانات، ولجعل المملكة مركزًا عالميًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتطرق معاليه إلى جهود المملكة في تحقيق الاستفادة المثلى من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وما حققته من تقدم في مجالات تنموية عدة، منها استخدام البيانات لدعم الجهات الحكومية في تسهيل وصول المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين لخدماتها بكل يسر وأمن، ومنها ما يقدمه التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”.

كما تم خلال الزيارة تقديم عروض مرئية من منظومة الاقتصاد الرقمي، ومن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

رافق فخامته خلال الزيارة، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا فيصل المجفل.

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