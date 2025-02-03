شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تغلق المدارس في سانتوريني بعد تسجيل 200 هزة أرضية والان نبدء بالتفاصيل

الزلازل في اليونان

زلازل سانتوريني في اليونان

جزيرة سانتوريني اليونانية

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحماية المدنية في اليونان، إغلاق المدارس في جزيرة سانتوريني السياحية اليونانية الشهيرة، بسبب نشاط زلزالي كثيف في المنطقة.وسُجّلت مئتا هزة أرضية منخفضة القوة بلغت أشدها حتى الآن 4,5 درجات، بحسب لجنتين علميتين ترصدان الأنشطة الزلزالية، اجتمعتا مجددًا الأحد.وسُجلت صباح الأحد هزتان بقوة 4,1 و4,5 درجات على مقياس ريختر، بحسب قسم الجيوفيزياء في جامعة أثينا.وأكدت السلطات أن الهزات الأرضية ليست ناجمة عن نشاط بركاني بل عن نشاط تكتوني.وطلبت السلطات من السكان المحليين تجنب التجمعات الكبيرة في أماكن مغلقة، والابتعاد من بعض موانئ سانتوريني والمباني المهجورة، وتفريغ حمامات السباحة من المياه.وفي حال وقوع زلزال قوي، يُنصح السكان بالانتقال إلى مناطق مرتفعة والتوجه نحو المناطق الداخلية قدر المستطاع.وتنطبق التدابير نفسها أيضا على الجزر المجاورة مثل أمورغوس.ويعقد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اجتماعًا مساء الأحد لتقييم الوضع.تعد جزيرة سانتوريني إحدى الجزر البركانية الأكثر استقطابا للسياح، حتى أنها تثير القلق جراء ظاهرة السياحة المفرطة، واستقبلت سانتوريني 3,4 ملايين زائر في العام 2023، فيما يبلغ عدد سكانها 15,500 نسمة.وقال أستاذ علم الزلازل كوستاس بابازاتشوس، إن البركان "يشهد نشاطًا زلزاليًا خفيفًا منذ بعض الوقت"، ولا ينبغي أن يقلقنا".والنشاط البركاني الحالي مماثل لما لوحظ في عامي 2011 و2012 حين استمر لمدة 14 شهرًا من دون أن ينفجر البركان أو تقع أي حوادث.