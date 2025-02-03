الرئيس الجزائري: قضية الصحراء هي مسألة استعمار وجب تصفيته

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التأكيد على موقف بلاده الثابت تجاه قضية الصحراء واستقلالها، مشددا على أنها قضية استعمار من الواجب تصفيته، وفقا لروسيا اليوم.

قال تبون، إن بلاده تؤكد دعمها للصحراء الغربية، مشيرا إلى أن الجزائر تعتبر قضية الصحراء مسألة تصفية استعمار لا يمكن تجاوزها.

وفيما يتعلق بقرار الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المغربي، أوضح تبون، أن ذلك جاء ردًا على تنفيذ المغرب مناورات عسكرية مشتركة مع إسرائيل بالقرب من الحدود الجزائرية، وهو أمر يتنافى مع مبادئ حسن الجوار.

وشدد على ضرورة وضع حد لهذه الأوضاع يومًا ما، مؤكدًا أن "الشعب المغربي شقيق".

واعتبر تبون، قضية الصحراء قضية تصفية استعمار، وليس كرها بالأشقاء المغاربة.

تجدر الإشارة إلى أن ملف الصحراء يمثل نقطة خلاف عميق بين الجزائر والرباط منذ عقود.

وتقدم الجزائر الدعم والمساندة لجبهة "البوليساريو" التي تتنازع مع المغرب على إقليم الصحراء منذ 1976، وتريد الجبهة الاستقلال التام عن المغرب، بينما يعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه.