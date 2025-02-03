شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات الضحايا تزور موقع تصادم الطائرتين الأمريكيتين والان نبدء بالتفاصيل

إحياء ذكرى الضحايا

ماذا كان يحدث بأبراج المراقبة

الدمام - شريف احمد - زارت عائلات ضحايا أفدح كارثة جوية في الولايات المتحدة منذ نحو 25 عامًا موقع التحطم، يوم الأحد، خارج واشنطن العاصمة.وسار العشرات من الأشخاص على طول ضفاف نهر بوتوماك بالقرب من مطار ريجان الوطني، على مقربة من المكان الذي حدث فيه تصادم بين طائرة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز وطائرة هليكوبتر طراز بلاك هوك تابعة للجيش يوم الأربعاء الماضى، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرتين، وعددهم 67 شخصًا.وصلت العائلات في حافلات في رفقة الشرطة، مخلدين ذكرى أحبائهم، بينما يعمل المحققون الفيدراليون على تجميع تفاصيل الأحداث التي أدت إلى حادث التصادم.وتتأهب فرق الإنقاذ لانتشال المزيد من الحطام من المياه الباردة، وقال وزير النقل شون دافي، إنه يريد ترك الفرصة للمحققين الفيدراليين في مجال الطيران لإجراء تحقيقاتهم.لكنه طرح مجموعة من الأسئلة عن حادث التصادم في أثناء ظهوره في برامج إخبارية تليفزيونية صباحية.تساءل دافي في مقابلة مع قناة سي إن إن: "ماذا كان يحدث داخل أبراج المراقبة؟ هل كانت تعاني نقصًا في الموظفين؟وماذا عن موقع الطائرة بلاك هوك، وارتفاع الطائرة بلاك هوك؟ وهل كان طيارو بلاك هوك يرتدون نظارات الرؤية الليلية؟