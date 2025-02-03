شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث ترامب: على أوكرانيا وروسيا تقديم تنازلات لوقف الحرب الدائرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا كيث كيلوغ، إنه سيتعين على كل من كييف وموسكو تقديم تنازلات لإنجاح أي مفاوضات لإيجاد حل للحرب الدائرة

وقال اللفتنانت جنرال المتقاعد كيلوغ الذي عاد من زيارة إلى أوكرانيا في مقابلة أجرتها معه "فوكس نيوز": أعتقد أن الجانبين سيقدمان القليل من التنازلات.

واضاف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشار بالفعل إلى أنه سيخفف من حدة موقفه، وأنه سيتعين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التخفيف من حدة مواقفه أيضًا.

تفاقم الخسائر الأوكرانية

رفض زيلينسكي مرارًا تقديم أي تنازلات عن أراضٍ لروسيا التي تسيطر قواتها على جزء واسع من جنوب شرق أوكرانيا، لكنه يواجه ضغوطًا في ظل تفاقم الخسائر الميدانية والضبابية حيال إمكان تواصل الدعم الأمريكي.



وسعت روسيا إلى الحصول على تطمينات بشأن عدم انضمام أوكرانيا قط إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي أثناء حملته الانتخابية، تعهد ترامب بوضع حد سريع للحرب المتواصلة منذ 3 سنوات، لكنه لم يقدم تفاصيل تذكر بشأن الكيفية التي ينوي من خلالها تحقيق ذلك.

بوتي يرفض الحديث مع زيلينسكي

أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء الماضي بأن بلاده ستجري محادثات سلام مع أوكرانيا، لكنه استبعد التحدث مباشرة مع زيلينسكي قائلًا إنه "غير شرعي" نظرًا إلى انقضاء مدة ولايته الرئاسية.

ولم تجر انتخابات في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب، فيما فرضت الأحكام العرفية، وهو أمر لفت كيلوغ إلى أن الدستور الأوكراني يسمح به.



وقال زيلينسكي من جهته أن بوتين يخشى المفاوضات.

تشديد العقوبات على روسيا

قال كيلوغ لشبكة "فوكس نيوز" الجمعة، إن ترامب يريد أن ينجز المفاوضات، وأضاف: "لديّ ثقة كبيرة في أننا قادرون على تحقيق أمر ما".

ولدى سؤاله عن المدة التي قد يستغرقها ذلك، رد: "إنها مسألة شهور، لكنها لن تكون سنوات".

وهدد ترامب منذ توليه السلطة في 20 يناير بتشديد العقوبات على روسيا، وأشار إلى أن زيلينسكي مستعد للتفاوض.