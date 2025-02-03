شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تصريحات الرئيس السيسى حول القضية الفلسطينية ضربة قاضية لأهل الشر والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول القضية الفلسطينية ورفضه التام لتهجير الفلسطينيين تاريخية، وجاءت كالضربة القاضية لأفواه أهل الشر ممن يحملون أجندات خارجية يحاولون من خلال إعلامهم تلفيق التهم وقلب الحقائق ليقطع الرئيس عبد الفتاح السيسي الطريق أمام أى مشكك فى موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية بتصريحات صارمة تدعو للفخر.

وأضاف "هلال" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن الدولة المصرية موقفها واضح تجاه القضية الفلسطينية، وأن ما قاله الرئيس خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جمهورية كينيا حول رفض تهجير الشعب الفلسطيني نقف جميعا أمامه فخورين بقوة وصرامة الرئيس السيسي وتمسكه بالقضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري.

وأشار وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن التفاف الشعب المصري العظيم خلف القيادة وقت الخطر لا يمكن فهمه لأصحاب الأجندات الخارجية فهذا هو معدن الشعب المصري الذى يظهر وقت الأزمات والمواقف الجادة وسنظل مترابطين مهما حاولوا تفكيك النسيج الوطنى نبهرهم بفشلهم ووحدتنا.

وكان قد أشار الرئيس السيسى فى تصريحاته، إلى أن "هناك ثوابت للموقف المصرى التاريخى، بالنسبة للقضية الفلسطينية وأنه لا يمكن أبدا، أن يتم الحياد أو التنازل، بأى شكل كان، عن تلك الثوابت وعندما أشير للثوابت، فإننى أعنى بذلك الأسس الجوهرية التى يقوم عليها الموقف والتى تشمل بالقطع، إنشاء الدولة الفلسطينية، والحفاظ على مقومات تلك الدولة، وبالأخص.. شعبها وإقليمها".

وأضاف الرئيس السيسى: "أقول ذلك بمناسبة ما يتردد، بشأن موضوع تهجير الفلسطينيين .. وأود أن أطمئن الشعب المصرى: "بأنه لا يمكن أبدا التساهل، أو السماح بالمساس بالأمن القومى المصرى" .. وأطمئنكم بأننا عازمون على العمل مع الرئيس "ترامب"، وهو يرغب فى تحقيق السلام، للتوصل الى السلام المنشود القائم على حل الدولتين .. ونرى أن الرئيس "ترامب"، قادر على تحقيق ذلك الغرض، الذى طال انتظاره بإحلال السلام العادل الدائم، فى منطقة الشرق الأوسط".