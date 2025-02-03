فريق طبي سعودي يستعد لدعم القطاع الصحي في سوريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - يستعد فريق طبي سعودي للوصول، خلال اليومين المقبلين، إلىالقطاع الصحي، لبدء دعم القطاع الصحي، وإجراء العمليات الطبية الدقيقة في عدد من التخصصات.

ويشارك طاقم الأطباء السعوديين، الذي يزيد عن الخمسين طبيباً ومختصاً، ضمن الفريق الطبي التطوعي السعودي لمركز الملك سلمان الإغاثي، في سد احتياجات المشافي والمراكز السورية، بعد مرحلة التقييم التي أجراها المركز للقطاع الصحي في سوريا.

وفي مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة فتح باب التطوع بالخبرات الطبية السعودية المتخصصة؛ لدعم القطاع الصحي في سوريا، وتلبية احتياجاته العاجلة في أكثر من 20 تخصصاً، من خلال برنامج «أمل» التطوعي السعودي المَعنيّ بسد احتياجات القطاع الصحي لدى الدول المتضررة.

ودعا المركز عموم المتخصصين الراغبين في التطوع بخبراتهم إلى التسجيل في برنامج «أمل»، الذي يستمر عاماً كاملاً لدعم القطاع الصحي السوري، الذي تَضرَّر جراء الأحداث، وتقديم الخدمات الطارئة والطبية للمحتاجين في مختلف التخصصات؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري من خلال مساهمة المتطوعين في البرنامج.

وخلال أسبوع من إتاحة استقبال الراغبين في التطوع، تجاوز عدد المسجلين من الكوادر الطبية السعودية أكثر 3 آلاف شخص أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى برنامج «أمل» الذي أتاحه المركز؛ لدعم القطاع الصحي في سوريا، وتلبية احتياجاته العاجلة في التخصصات المطلوبة.

وبعد الانتهاء من تقييم حالة القطاع الصحي في سوريا، من خلال الجولة الميدانية التي أجراها وفد سعودي، في عدد من المستشفيات والمراكز الطبية السورية، ضمن خطة عمل وُضعت تفاصيلها بعد اجتماعٍ عُقد بين وفد من المركز ومسؤولين من وزارة الصحة السورية بدمشق، تقرَّر إرسال الكوادر الطبية المتطوعة لسد احتياجات القطاع الصحي لدى سوريا، وتقديم الخدمات الطارئة والطبية للمحتاجين في مختلف التخصصات.

وعلى صعيد المساعدات، وصلت، الجمعة، ‏الطائرة الإغاثية السعودية السادسة عشرة، ضمن جسريْن بري وجوي من المساعدات السعودية التي بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة تسييرها منذ شهر، وتضم مساعدات إغاثية وإيوائية مُلحّة، إضافة إلى مُعدات طبية؛ مثل أجهزة الرنين المغناطيسي، والأشعة السينية والمقطعية، وحمولات دوائية مثل المضادات الحيوية وكميات من أدوية التخدير ومستلزمات العمليات الطبية، نُقلت إلى جميع الخليج 365 السورية المحتاجة؛ وذلك لتأمين احتياجات المشافي والمراكز الطبية السورية التي تضررت نتيجة الأحداث.

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