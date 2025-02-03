مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3 أطنان تمور في ولاية الجزيرة بالسودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3 أطنان من التمور للأسر الأكثر احتياجًا في محلية ود مدني بولاية الجزيرة السودانية، استفاد منها 1.143 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية السودان.

وتأتي هذه المساعدات من التمور ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الشعب السوداني الشقيق والتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.

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