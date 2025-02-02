ترامب يقر: الأميركيون قد يعانون من تداعيات الرسوم الجمركية

ابوظبي - سيف اليزيد - أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن الأميركيين قد يشعرون "بألم" اقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها على شركائه التجاريين الرئيسيين، لكنه اعتبر أن تأمين المصالح الأميركية "يستحق هذا الثمن".

وقّع ترامب، أمس السبت، قراره الذي سبق أن أعلنه بفرض رسوم جمركية نسبتها 25 في المئة على المكسيك وكندا المجاورتين، رغم اتفاق التجارة الحرة الذي يربط واشنطن بالبلدين، فيما فرض على الصين رسوما جمركية إضافية نسبتها 10 في المئة.

تعهّد الرئيس الأميركي، قبل تنصيبه، بالقيام بتحرك مماثل، معتبرا أن الدول الثلاث لا تقوم بما يكفي سواء للحد من الهجرة غير الشرعية أو تهريب مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

واستند في فرضه للرسوم، التي تدخل حيّز التنفيذ الثلاثاء، إلى "قانون القوى الاقتصادية الدولية الطارئ".

دفعت الخطوة الدول المعنية للتعهد بالرد بينما حذّر محللون من أن اندلاع حرب تجارية سيؤدي على الأرجح إلى تراجع النمو في الولايات المتحدة ورفع أسعار السلع الاستهلاكية على الأمد القصير.

وكتب ترامب، على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، متسائلا "هل سيكون هناك بعض الألم؟ نعم، ربما (وربما لا)". وأضاف "لكننا سنجعل أميركا عظيمة مجددا، ويستحق هذا الثمن الذي يجب دفعه".

سبق للرئيس ومستشاريه أن رفضوا الإقرار بأن الرسوم ستؤدي إلى رفع أسعار السلع الاستهلاكية.