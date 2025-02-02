الجامعة العربية تدعو جميع الدول والمؤسسات لدعم المبادرة العالمية لتعزيز قيم التسامح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن التزامها الكامل بدعم فعاليات “أسبوع الوئام العالمي بين الأديان” الذي يُحتفل به سنويًا في الأسبوع الأول من فبراير من كل عام.

ودعت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في بيان اليوم بمناسبة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، جميع الدول الأعضاء والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية إلى دعم هذه المبادرة العالمية والعمل معًا من أجل تعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل وبناء مستقبل ينعم بالسلام والوئام.

وقالت: إن الوئام بين الأديان ليس مجرد شعار، بل هو مبدأ أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء السلام العالمي، مشيرة إلى التزام الجامعة العربية بدعم الجهود الرامية لتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان.

وشددت أبو غزالة، على أهمية المبادرة الدولية في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وبناء جسور التفاهم بين أتباع المعتقدات المختلفة، مشيرة إلى أن الجامعة العربية تسعى جاهدة لدعم التعايش السلمي في المجتمعات العربية انطلاقًا من إيمانها بأن التنوع الديني والثقافي هو عنصر قوة وثراء للأمة العربية.

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